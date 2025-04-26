Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре остается одним из самых актуальных запросов для людей, вынужденно покинувших свои дома, сообщает Politeka.
В городе реализуется несколько инициатив, позволяющих внутренне перемещенным лицам найти временное убежище, в том числе через государственную программу «Прихисток» и другие альтернативные источники помощи.
В рамках программы «Прихисток» владельцы свободных помещений могут предоставить дом для переселенцев, получая денежную компенсацию от государства. Это позволяет поддержать тех, кто оказался в критических обстоятельствах, и привлечь общину к решению насущных проблем.
Чтобы найти доступные варианты, достаточно зарегистрироваться на онлайн-платформе dopomagai.org , где размещены актуальные предложения, условия проживания и контакты для обратной связи.
Кроме того, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предлагают и частные компании, объединяющие помощь с возможностью трудоустройства. Например, в одном из объявлений указано: предоставляются комнаты для 2, 4 или 6 человек — совершенно бесплатно, если переселенец соглашается работать в организовавшей проживание компании.
Актуальная информация о доступном жилье и условиях размещения регулярно обновляется. Для консультаций или уточнений можно обратиться на горячую линию Днепропетровской облгосадминистрации за номером 0 800 505 600.
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