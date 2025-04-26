Бесплатное жилье для переселенцев в Днепре доступно лицам, которые ищут поддержки в непростые времена.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре остается одним из самых актуальных запросов для людей, вынужденно покинувших свои дома, сообщает Politeka.

В городе реализуется несколько инициатив, позволяющих внутренне перемещенным лицам найти временное убежище, в том числе через государственную программу «Прихисток» и другие альтернативные источники помощи.

В рамках программы «Прихисток» владельцы свободных помещений могут предоставить дом для переселенцев, получая денежную компенсацию от государства. Это позволяет поддержать тех, кто оказался в критических обстоятельствах, и привлечь общину к решению насущных проблем.

Чтобы найти доступные варианты, достаточно зарегистрироваться на онлайн-платформе dopomagai.org , где размещены актуальные предложения, условия проживания и контакты для обратной связи.

Кроме того, бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре предлагают и частные компании, объединяющие помощь с возможностью трудоустройства. Например, в одном из объявлений указано: предоставляются комнаты для 2, 4 или 6 человек — совершенно бесплатно, если переселенец соглашается работать в организовавшей проживание компании.

Актуальная информация о доступном жилье и условиях размещения регулярно обновляется. Для консультаций или уточнений можно обратиться на горячую линию Днепропетровской облгосадминистрации за номером 0 800 505 600.

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