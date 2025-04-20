Жодного підвищення тарифів на газ в Дніпрі не планується на визначений урядом період

Підвищення тарифів на газ в Дніпрі хвилююче багатьох містян питання, проте уряд прийняв важливе рішення, щодо ціни блакитного палива, повідомляє Politeka.net.

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Ціна на блакитне паливо для побутових споживачів залишається стабільною — 7,96 грн за кубометр. Постачання за цим тарифом продовжує здійснювати компанія «Нафтогаз», яка обслуговує більшість українських домогосподарств. Кабінет Міністрів продовжив дію фіксованого тарифу до 31 жовтня 2025 року.

"Постачання природного газу за режимом ПСО для підприємств теплопостачання буде продовжено до 31 жовтня цього року. Це означає збереження пільгових цін виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ", – йдеться у уряду.

Наразі на ринку діє дев’ять постачальників блакитного палива. З них п’ять компаній пропонують як річні, так і помісячні тарифи, тоді як інші чотири працюють лише з річними тарифними планами. Вартість річних пакетів коливається від 7,79 до 9,99 грн/куб. м, а от помісячні ціни можуть сягати навіть 20,99 грн/куб. м.

Водночас уряд підкреслює: жодного підвищення тарифів на газ в Дніпрі не планується щонайменше до завершення воєнного стану та ще пів року після його скасування.

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