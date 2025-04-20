Никакого повышения тарифов на газ в Днепре не планируется на определенный правительством период.

Повышение тарифов на газ в Днепре волнует многих горожан вопрос, однако правительство приняло важное решение относительно цены голубого топлива, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, чего ждать в мае.

Цена на голубое топливо для бытовых потребителей остается стабильной – 7,96 грн за кубометр. Поставки по этому тарифу продолжает осуществлять компания «Нафтогаз», которая обслуживает большинство украинских домохозяйств. Кабинет Министров продлил действие фиксированного тарифа до 31 октября 2025 года.

"Снабжение природного газа по режиму ПСО для предприятий теплоснабжения будет продлено до 31 октября этого года. Это означает сохранение льготных цен производителям тепла для нужд населения и бюджетных учреждений", – говорится в правительстве.

В настоящее время на рынке действует девять поставщиков голубого топлива. Из них пять компаний предлагают как годовые, так и помесячные тарифы, в то время как остальные четыре работают только с годовыми тарифными планами. Стоимость годовых пакетов колеблется от 7,79 до 9,99 грн/куб. м, а вот помесячные цены могут достигать даже 20,99 грн/куб. м.

В то же время правительство подчеркивает: ни одного повышения тарифов на газ в Днепре не планируется как минимум до завершения военного положения и еще полгода после его отмены.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.