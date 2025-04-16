Експерти Укргідрометцентру повідомили, яким буде прогноз погоди в Харкові та області 17 квітня 2025 року завдяки пануванню антициклону.

Прогноз погоди в Харкові та області на четвер, 17 квітня 2025 року, передбачає, що потепління посилиться ще більше, повідомляє Politeka.

Через антициклон по всій території України в четвер буде сухо та переважно сонячно. У Харкові та області прогноз погоди на 17 квітня також передбачає мінливу хмарність, без жодних опадів. Про це повідомляє регіональний центр з гідрометеорології.

Вітер протягом доби очікується південного напрямку, помірний, швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря по області вночі становитиме +5+10 градусів, а вдень підніметься аж до +19+24 тепла, пише Politeka. У Харкові прогноз погоди на 17 квітня обіцяє в нічні години +8+10 градусів, а в денні – до +21+23.

Сонячна погода зі ще більшим потеплінням продовжуватиметься в регіоні до кінця цього та на початку наступного тижня. Зокрема у пʼятницю температура повітря знову становитиме вдень до +19+24 градусів, а в суботу та неділю – +20+25. Лише на Великдень трішки може посилитися вітер, до 7-12 метрів за секунду.

Ще одна одна важлива деталь: у четвер триватиме сильна магнітна буря, очікується К-індекс 5 (жовтий рівень). Особливо обережними цього дня треба бути людям із хронічними захворюваннями та метеочутливим.

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