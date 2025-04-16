Эксперты Укргидрометцентра сообщили, каким будет прогноз погоды в Харькове и области 17 апреля 2025 года благодаря господству антициклона.

Прогноз погоды в Харькове и области на четверг, 17 апреля 2025 года, предполагает, что потепление усилится еще больше, сообщает Politeka.

Из-за антициклона по всей территории Украины в четверг будет сухо и преимущественно солнечно. В Харькове и области прогноз погоды на 17 апреля также предусматривает переменную облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный центр по гидрометеорологии.

Ветер в течение суток ожидается южного направления, умеренный, скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит +5+10 градусов, а днем ​​поднимется до +19+24 тепла, пишет Politeka. В Харькове прогноз погоды на 17 апреля обещает в ночные часы +8+10 градусов, а в дневные – до +21+23.

Солнечная погода с еще большим потеплением будет продолжаться в регионе до конца этой и в начале следующей недели. В частности, в пятницу температура воздуха снова составит днем ​​до +19+24 градусов, а в субботу и воскресенье – +20+25. Лишь на Пасху немного может усилиться ветер, до 7-12 метров в секунду.

Еще одна важная деталь: в четверг будет продолжаться сильная магнитная буря, ожидается К-индекс 5 (желтый уровень). Особенно осторожными в этот день следует быть людям с хроническими заболеваниями и метеочувствительным.

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