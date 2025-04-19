Власникам нерухомості скоро може надійти додаткова квитанція на квартиру у Києві, тому розповідаємо про це детальніше.

Додаткова квитанція на квартиру у Києві надійде тим, чиї приміщення більші за встановлені розміри, повідомляє Politeka.

Згідно з Податковим кодексом України, оподатковується лише та частина житла, що перевищує 60 квадратних метрів. Ставка визначається місцевою владою і не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати за кожен «зайвий» квадратний метр.

У 2025 році максимальна ставка становить 106,5 грн. Отже, власникам нерухомості, площа якої перевищує 60 кв. м, надійде ще одна платіжка, яка буде стосуватись лише «зайвих» метрів.

Наприклад, якщо житло має площу 80 кв. м, оподатковуватиметься лише 20 з них. Якщо ж оселя має кілька власників, кожен з них має право на податкову пільгу в розмірі 60 кв. м і їм, до прикладу не доведеться платити за площу 100 кв. м.

До 1 липня 2025 року додаткова квитанція на квартиру у Києві має надійти всім, хто підлягає під це правило. У разі несплати протягом 30 днів з моменту отримання повідомлення нараховується штраф у розмірі 10% від суми. Якщо ж оплата затримується більше ніж на 30 днів, штраф становить 20%.

Варто зазначити, що це не стосується тих, чия нерухомість знаходиться на тимчасово окупованих територіях, пошкоджена або в зоні активних бойових дій.

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