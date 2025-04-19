Владельцам недвижимости скоро может поступить дополнительная квитанция на квартиру в Киеве, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Дополнительная квитанция на квартиру в Киеве поступит тем, чьи помещения больше установленных размеров, сообщает Politeka.

Согласно Налоговому кодексу Украины, облагается налогом только та часть жилья, которая превышает 60 квадратных метров. Ставка определяется местными властями и не может превышать 1,5% от минимальной заработной платы за каждый «лишний» квадратный метр.

В 2025 году максимальная ставка составляет 106,5 грн. Следовательно, владельцам недвижимости, площадь которой превышает 60 кв. м, поступит еще одна платежка, которая будет касаться только «лишних» метров.

К примеру, если жилье имеет площадь 80 кв. м, будет облагаться налогом только 20 из них. Если же дом имеет несколько собственников, каждый из них имеет право на налоговую льготу в размере 60 кв. м и им, к примеру, не придется платить за площадь 100 кв. м.

До 1 июля 2025 дополнительная квитанция на квартиру в Киеве должна поступить всем, кто подлежит под это правило. В случае неуплаты в течение 30 дней с момента получения уведомления начисляется штраф в размере 10% от суммы. Если же оплата задерживается более 30 дней, штраф составляет 20%.

Следует отметить, что это не касается тех, чья недвижимость находится на временно оккупированных территориях, повреждена или в зоне активных боевых действий.

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