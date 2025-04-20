Українцям розповіли детальну інформацію про ціни на квартири в Дніпрі у квітні 2025 року.

Ціни на квартири в Дніпрі у квітні 2025 року демонструють відносну стабільність, попри загальні коливання на ринку нерухомості України, повідомляє Politeka.

На тлі війни та економічної невизначеності місто зберігає помірний попит на житло, що стримує різкі стрибки вартості.

За даними галузевих порталів, квадратний метр у новобудовах в середньому коштує $1 108, тоді як на вторинному ринку — близько $828. Повна середня вартість квартири в цьому місті коливається біля позначки $50 тисяч. Найдорожчим залишається Соборний район — ціни тут сягають $1 040/м², тоді як у Чечелівському — найнижчі, лише $730/м². Ціни на квартири в Дніпрі залежать переважно від розташування, стану будинку та наявності інфраструктури поблизу.

Попри загалом стабільну ситуацію, експерти не виключають можливого зростання вартості у другій половині 2025 року через збільшення попиту на готове житло та подорожчання будівельних матеріалів. Вартість житла у місті можи збільшитись, якщо економічна ситуація покращиться і активізуються інвестори.

Наразі ж місто залишається одним із тих, де співвідношення вартості житла до середньої зарплати залишається відносно доступним у порівнянні зі столицею чи західними регіонами.

Джерело: dom.ria

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