Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпрі питання, яке обговорюється, проте не в травні.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпрі важливе питання, яке хвилює багатьох місцевих жителів, повідомляє Politeka.net.

Стало відомо, скільки доведеться заплатити в травні.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпрі в травні не варто очікувати. Як визначено постановою Кабінету Міністрів №632 з 31 травня 2024 року, вартість електроенергії для населення й надалі становитиме 4,32 грн за кВт*год — принаймні до кінця квітня.

Однак для власників електричного опалення з 1 травня скасовується пільговий тариф. Наразі вони сплачують 2,64 грн за кВтгод у межах 2000 кВтгод на місяць, а за перевищення — повний тариф. Від травня така знижка вже не діятиме.

Щодо газу, уряд продовжив дію фіксованої ціни до 31 жовтня 2025 року. Відповідно до нової редакції постанови №356-2025-п, «Нафтогаз» і надалі продаватиме газ побутовим споживачам за ціною 7,96 гривень за кубометр. Раніше цей тариф мав діяти лише до кінця квітня поточного року. Проте підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпрі не відбулося.

На ринку газу для побутових споживачів наразі працюють дев’ять постачальників. П’ять із них пропонують два варіанти тарифів — річні (фіксовані) та місячні (змінні). Ще чотири компанії працюють виключно за річному тарифному плану.

Вартість газу за річними контрактами залежить від постачальника й варіюється від 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Натомість місячні (ринкові) ціни більш нестабільні — у квітні вони коливаються в межах від 8,46 до 20,99 грн за куб.

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