Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре обсуждаемый вопрос, однако не в мае.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре – важный вопрос, который волнует многих местных жителей, сообщает Politeka.net.

Стало известно, сколько придется заплатить в мае.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре в мае ожидать не стоит. Как определено постановлением Кабинета Министров №632 с 31 мая 2024 года, стоимость электроэнергии для населения и дальше будет составлять 4,32 грн за кВт*ч — по крайней мере, до конца апреля.

Однако для владельцев электрического отопления с 1 мая отменяется льготная цена. Сейчас они платят 2,64 грн за кВт- ч в пределах 2000 кВт -ч в месяц, а за превышение — полная цена. С мая такая скидка уже не будет действовать.

Относительно газа правительство продлило действие фиксированной цены до 31 октября 2025 года. Согласно новой редакции постановления №356-2025-п, «Нафтогаз» и дальше будет продавать газ бытовым потребителям по 7,96 гривен за кубометр. Ранее эта стоимость должен был действовать только до конца апреля текущего года. Однако повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепре не произошло.

На рынке газа для бытовых потребителей в настоящее время работают девять поставщиков. Пять из них предлагают два варианта стоимости – годовые (фиксированные) и месячные (переменные). Еще четыре компании работают исключительно по годовому тарифному плану.

Стоимость газа по годовым контрактам зависит от поставщика и варьируется от 7,79 до 9,99 грн. за кубометр. Месячные (рыночные) цены более нестабильны — в апреле они колеблются в пределах от 8,46 до 20,99 грн за куб.

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