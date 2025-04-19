Подорожчання хліба в Запоріжжі вже не здається чимось несподіваним і поступово входить у звичку для місцевих мешканців.

Подорожчання хліба в Запоріжжі, як кажуть експерти, зкпинятися поки не збирається, повідомляє Politeka.

Детальніше розповів у розмові з «Главредом» Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. За його словами, тенденції, які сформувалися після початку повномасштабного вторгнення, лише посилюються.

І якщо у 2024 році ціни на цю продукцію зросли більш, ніж на 20%, то в 2025-му цей процес триватиме щомісячно по 1,5–2%. Власне, подорожчання хліба в Запоріжжі пояснюється кількома ключовими факторами. Перший і наважливіший стосується великих витрат на виробництво.

Мова не лише про сировину, а й про все те, що необхідне для нормального функціонування пекарень: від електроенергії до комплектуючих для обладнання. Другий момент - нестача працівників.

Через мобілізацію підприємства втрачають кваліфіковані кадри, тож доводиться вкладатися у техніку або залучати інші ресурси, що теж коштує чималих грошей. Не останню роль відіграє й інфляція.

Наприкінці минулого року вона була на рівні 12%, зараз - вже понад 13%. І паралельно на світовому ринку дорожчає зерно. Через дефіцит пшениці конкуренція між країнами зростає, а з нею і вартість як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку.

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