Подорожание хлеба в Запорожье уже не кажется чем-то неожиданным и постепенно входит в привычку местных жителей.

Подорожание хлеба в Запорожье, как говорят эксперты, останавливаться пока не собирается, сообщает Politeka.

Детальнее рассказал в разговоре с «Главредом» Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета. По его словам, тенденции, сформировавшиеся после начала полномасштабного вторжения, лишь усугубляются.

И если в 2024 году цены на эту продукцию выросли более чем на 20%, то в 2025 году этот процесс будет продолжаться ежемесячно по 1,5–2%. По сути, подорожание хлеба в Запорожье объясняется несколькими ключевыми факторами. Первый и более важный касается больших затрат на производство.

Речь не только о сырье, но и обо всем, что необходимо для нормального функционирования пекарен: от электроэнергии до комплектующих для оборудования. Второй момент – нехватка работников.

Из-за мобилизации предприятия теряют квалифицированные кадры, так что приходится вкладываться в технику или привлекать другие ресурсы, что тоже стоит немалых денег. Не последнюю роль играет и инфляция.

В конце прошлого года она была на уровне 12%, сейчас – уже более 13%. И параллельно на мировом рынке дорожает зерно. Из-за дефицита пшеницы конкуренция между странами растет, а с ней и стоимость как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

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