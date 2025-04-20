Найбільш високооплачувані вакансії в Дніпрі в сучасних реаліях вже давно не стосуються лише програмістів, політиків чи директорів.

Найбільш високооплачувані вакансії в Дніпрі пропонують місячний дохід від 30 000 гривень, повідомляє Politeka.

У місті з’являється дедалі більше пропозицій для фахівців із практичним досвідом. Як показує статистика з платформи Work.ua, найбільш високооплачувані вакансії в Дніпрі охоплюють широкий спектр професій.

Тут є місце і для менеджерів з продажів, і для працівників складу, і навіть для автоелектриків. Середня зарплата по місту на квітень 2025 року становить 23 500, і це більше, ніж минулого року. Попри це, конкуренція посилюється. Роботи трохи менше, ніж раніше, а от охочих - більше.

Дуже часто зустрічається робота в торгівельній сфері. У місті зараз шукають керівників відділів продажів. Потрібно не просто контролювати працівників, а й вміти створити систему, налагодити процеси, мотивувати команду і не втратити фокус на результаті. За все це обіцяють від 65 тисяч гривень.

Друга позиція - пакувальник або комірник у компанії, що працює з запчастинами для сонячних електростанцій. Тут ставка в межах 30–36 000 гривень. Потрібні акуратність, відповідальність і готовність працювати з чітким графіком. Зайняття рутинне, але стабільне, з можливістю росту всередині компанії.

А от третя пропозиція, що потрапила у список найбільш високооплачуваних вакансій в Дніпрі - автоелектрик. Майстри, які вміють оперативно діагностувати та усувати електричні несправності у машинах можуть отримувати від 40 тисяч в місяць.

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