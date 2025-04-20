Самые высокооплачиваемые вакансии в Днепре в современных реалиях уже давно не касаются только программистов, политиков или директоров.

Самые высокооплачиваемые вакансии в Днепре предлагают месячный доход от 30000 гривен, сообщает Politeka.

В городе появляется все большее предложение для специалистов с практическим опытом. Как показывает статистика с платформы Work.ua, самые высокооплачиваемые вакансии в Днепре охватывают широкий спектр профессий.

Здесь есть место и для менеджеров по продажам, и для работников склада, и даже для автоэлектриков. Средняя зарплата по городу на апрель 2025 года составляет 23 500, и это больше, чем в прошлом. Тем не менее, конкуренция усиливается. Работы чуть меньше, чем раньше, а вот желающих – больше.

Очень часто встречается работа в торговой сфере. В городе сейчас ищут руководителей отделов продаж. Следует не просто контролировать работников, но и уметь создать систему, наладить процессы, мотивировать команду и не потерять фокус на результате. За все это обещают от 65 тысяч гривен.

Вторая позиция – упаковщик или кладовщик в компании, работающей с запчастями для солнечных электростанций. Здесь ставка в пределах 30-36 000 гривен. Нужны аккуратность, ответственность и готовность работать с четким графиком. Занятие рутинное, но стабильное, с возможностью роста внутри компании.

А вот третье предложение, попавшие в список самых высокооплачиваемых вакансий в Днепре – автоэлектрик. Мастера, умеющие оперативно диагностировать и устранять электрические неисправности в машинах, могут получать от 40 тысяч в месяц.

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