Ситуація на ринку праці змінилася і тепер найбільш високооплачувані вакансії в Києві вже не обов’язково прив’язані до IT чи фінансів.

Найбільш високооплачувані вакансії в Києві все ще є і сфер, у яких можна отримувати достойну зарплатню, тільки більшає, повідомляє Politeka.

Платити хороші гроші сьогодні готові й у зовсім неочікуваних сферах. І хоча загальна кількість оголошень дещо зменшилась, середня зарплата, навпаки, пішла вгору. Станом на квітень 2025 року, її середній рівень в столиці складає 23 500 гривень.

Це майже на 20% більше, ніж у той самий період минулого року. І якщо копнути глибше, видно, що найбільш високооплачувані вакансії в Києві розкидані по різних напрямках, від технічних до творчих.

Проаналізувавши дані Work.ua, можна побачити, що значне зростання зарплат спостерігається в інженерії, сфері технічного обслуговування та аналітиці. Водночас зменшення загальної кількості пропозицій (на 10%) свідчить про зростаючу конкуренцію.

Однак є й винятки. Наприклад, у популярній мережі піцерій шукають піцайоло. Ставка від 25 до 31 000 гривень, що доволі непогано як для стартової позиції. Досвід не обов’язковий, компанія сама всьому навчає.

Плюс бонуси за кожну приготовану піцу, гнучкий графік, безкоштовне харчування, корпоративні знижки й можливість зробити кар’єру, адже тут 9 з 10 менеджерів починали з кухні.

Також найбільш високооплачувані вакансії в Києві зосереджені у сфері маркетингу, реклами та PR. Найяскравіший приклад - медіабаєр. Зарплати стартують від 70 000 гривень, і верхня межа, як кажуть, залежить від навичок і результатів.

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