Ситуация на рынке труда изменилась и теперь самые высокооплачиваемые вакансии в Киеве уже не обязательно привязаны к IT или финансам.

Самые высокооплачиваемые вакансии в Киеве все еще есть и сфер, в которых можно получать достойную зарплату, только увеличивается, сообщает Politeka.

Платить хорошие деньги сегодня готовы и в совершенно неожиданных областях. И хотя общее количество объявлений несколько уменьшилось, средняя зарплата, напротив, пошла вверх. По состоянию на апрель 2025 года ее средний уровень в столице составляет 23 500 гривен.

Это почти на 20% больше, чем в тот же период в прошлом году. И если копнуть глубже, видно, что самые высокооплачиваемые вакансии в Киеве разбросаны по разным направлениям, от технических до творческих.

Проанализировав данные Work.ua, можно увидеть, что значительный рост зарплат наблюдается в инженерии, сфере технического обслуживания и аналитике. В то же время уменьшение общего количества предложений (на 10%) свидетельствует о растущей конкуренции.

Однако есть и исключения. К примеру, в популярной сети пиццерий ищут пиццаоло. Ставка от 25 до 31 000 гривен, что довольно неплохо для стартовой позиции. Опыт не обязателен, компания сама всему обучает.

Плюс бонусы за каждую приготовленную пиццу, гибкий график, бесплатное питание, корпоративные скидки и возможность сделать карьеру, ведь здесь 9 из 10 менеджеров начинали с кухни.

Также самые высокооплачиваемые вакансии в Киеве сосредоточены в сфере маркетинга, рекламы и PR. Наиболее яркий пример – медиабаер. Зарплаты стартуют от 70 000 гривен, и верхний предел, как говорится, зависит от навыков и результатов.

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