Робота для пенсіонерів у Харкові стає все більш поширеною в сучасних реаліях, тому літні люди можуть знайти гарні вакансії.

Наразі в країні йде війна, проте навіть в таких умовах робота для пенсіонерів у Харкові є на будь-який смак, повідомляє Politeka.

Все більше компаній відмовляються від вікових упереджень і готові приймати у штат працівників старшого віку. І платять, між іншим, чимало, як показують сайти з пошуку вакансій. На платформі Work.ua з’явилися кілька актуальних пропозицій з гарною оплатою.

Наприклад, шукають слюсара у виробничу компанію “Традиції та Технології”. Заробітна плата - 22 000 гривень. Надають перевагу працівнику, який вміє поводитися з металом: свердлити, різати, обробляти. Потрібен добрий фізичний стан, відповідальність і досвід.

Але головне в цьому всьому - це бажання працювати. Щодо умов, то пропонують теплий цех, душову, стабільну виплату зарплати двічі на місяць.

Також робота для пенсіонерів у Харкові є для електрика. На текстильному виробництві обіцяють від 30 до 40 000 гривень. У офісі сидіти не доведеться, адже серед обов'язків: монтаж та обслуговування обладнання, діагностика, запуск автоматизованих ліній.

Потрібні технічні навички, уважність і готовність працювати з різними системами. Особливо це може зацікавити тих, хто любить бути на свіжому повітрі й не боїться техніки.

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