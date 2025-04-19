Работа для пенсионеров в Харькове становится все более распространенной в современных реалиях, поэтому пожилые люди могут найти хорошие вакансии.

В стране идет война, однако даже в таких условиях работа для пенсионеров в Харькове есть на любой вкус, сообщает Politeka.

Все больше компаний отказываются от возрастных предубеждений и готовы принимать в штат работников постарше. И платят, между прочим, немало, как показывают сайты поиска вакансий. На платформе Work.ua появилось несколько актуальных предложений с хорошей оплатой.

Например, ищут слесаря ​​в производственную компанию "Традиции и Технологии". Заработная плата – 22 000 гривен. Предпочитают работника, умеющего обращаться с металлом: сверлить, резать, обрабатывать. Нужно хорошее физическое состояние, ответственность и опыт.

Но главное в этом всем – это желание работать. Что касается условий, то предлагают теплый цех, душевую, стабильную выплату зарплаты дважды в месяц.

Также работа для пенсионеров в Харькове для электрика. На текстильном производстве обещают от 30 до 40 тысяч гривен. В офисе сидеть не придется, ведь в числе обязанностей: монтаж и обслуживание оборудования, диагностика, запуск автоматизированных линий.

Нужны технические навыки, внимательность и готовность работать с разными системами. Особенно это может заинтересовать тех, кто любит быть на свежем воздухе и не боится техники.

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