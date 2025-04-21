Ситуація з подорожчанням яєць у Дніпрі принаймні зараз точно не покращає.

Подорожчання яєць у Дніпрі стало справді відчутним для містян протягом останнього місяця, повідомляє Politeka.

У Дніпрі зростання цін зафіксовано як на курячі, так і на перепелині яйця. Проте найбільший стрибок відзначено саме серед курячих - великих упаковок. Зокрема, 30 штук курячих бренду "Ясенсвіт" на початку квітня коштували 215,34 грн, а станом на середину місяця — вже 230,80. Це зростання на 15,46 гривень.

Невелике подорожчання спостерігалося і для упаковок на 18 та 10 штук. Наприклад, "Ясенсвіт" (18 шт) зросли у вартості з 121,19 грн до 123,95, а "Ясенсвіт" (10 шт) — з 70,78 до 73,53. Водночас ціна на інший популярний бренд "Квочка" знизилася — з 74,68 гривні у березні до 72,80 на середину квітня.

Що стосується перепелиних яєць, ситуація більш стабільна. Ціна за 20 штук коливається в межах 61,50–69,70 грн залежно від супермаркету, середня вартість становить 65,05 гривні. Порівняно з березнем, зміни майже непомітні.

Загалом подорожчання яєць у Дніпрі помітне, особливо у великій фасовці. Споживачам варто звертати увагу на акції та знижки, аби мінімізувати витрати.

За словами експертів, коливання цін пов’язане з сезонними факторами та зростанням собівартості виробництва. У найближчі тижні така тенденція може продовжуватися, особливо напередодні травневих свят.

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