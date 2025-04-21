Ситуация с подорожанием яиц в Днепре по крайней мере сейчас точно не улучшится.

Подорожание яиц в Днепре стало действительно ощутимым для горожан в течение последнего месяца, сообщает Politeka.

В Днепре рост цен зафиксирован как на куриных, так и на перепелиных яйцах. Однако наибольший скачок отмечен именно среди куриных - больших упаковок. В частности, 30 штук куриных бренда "Ясенсвит" в начале апреля стоили 215,34 грн, а на середну месяца – уже 230,80. Это рост на 15,46 гривны.

Небольшое удорожание наблюдалось и для упаковок на 18 и 10 штук. Например, "Ясенсвит" (18 шт) выросли в стоимости со 121,19 грн до 123,95, а "Ясенсвит" (10 шт) - с 70,78 до 73,53. В то же время цена на другой популярный бренд "Квочка" снизилась - с 74,68 гривны в марте до 72,80 на середину апреля.

Что касается перепелиных яиц, ситуация более стабильна. Цена за 20 штук колеблется в пределах 61,50–69,70 грн. в зависимости от супермаркета, средняя стоимость составляет 65,05 гривны. По сравнению с мартом изменения почти незаметны.

В целом подорожание яиц в Днепре заметно, особенно в крупной фасовке. Потребителям следует обращать внимание на акции и скидки, чтобы минимизировать затраты.

По словам экспертов, колебание цен связано с сезонными факторами и ростом себестоимости производства. В ближайшие недели такая тенденция может продолжаться, особенно в канун майских праздников.

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