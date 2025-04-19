Зараз зростає вартість кормів, що тягне за собою подорожчання м'яса в Києві та це не єдина причина.

Протягом найближчого місяця очікується подорожчання м'яса в Києві на всі основні види — яловичину, свинину та курятину, повідомляє Politeka.net.

Про причини такого подорожчання розповів голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, вартість прямо залежить від загальної ситуації на продовольчому ринку, а особливо — від урожайності зернових. Саме фуражне зерно є основним інгредієнтом для виготовлення комбікормів, тож коливання цін на зерно безпосередньо впливають на собівартість вирощування тварин.

Наразі аграрії використовують залишки зерна з минулого року, адже до нового врожаю ще далеко. Проте ці запаси поступово вичерпуються, а майбутній урожай — під питанням. Через війну існує велика невизначеність щодо того, скільки вдасться зібрати і зберегти. У таких умовах ціна на зерно не може бути низькою, а отже, зростає й вартість кормів, що тягне за собою подорожчання м'яса в Києві.

Найдорощим м’ясом традиційно залишається яловичина. Її вартість, як і інших видів м’яса, буде напряму залежати від ціни на комбікорми. Єдиним стримувальним фактором може стати менший попит порівняно зі свининою чи курятиною.

Ще одна причина — скорочення поголів’я великої рогатої худоби та свиней. Цей процес суттєво пришвидшився після початку повномасштабної війни. До завершення бойових дій і стабілізації економіки на відновлення тваринництва розраховувати складно, а отже, і на здешевлення м’яса — також.

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