Сейчас растет стоимость кормов, что влечет подорожание мяса в Киеве и это не единственная причина.

В ближайшие месяцы ожидается подорожание мяса в Киеве на все основные виды — говядину, свинину и курятину, сообщает Politeka.net.

О причинах такого удорожания рассказал глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, стоимость напрямую зависит от общей ситуации на продовольственном рынке, а особенно от урожайности зерновых. Именно фуражное зерно является основным ингредиентом для изготовления комбикормов, поэтому колебания цен на зерно оказывают непосредственное влияние на себестоимость выращивания животных.

Пока аграрии используют остатки зерна с прошлого года, ведь до нового урожая еще далеко. Однако эти запасы постепенно иссякают, а будущий урожай — под вопросом. из-за войны существует большая неопределенность по поводу того, сколько удастся собрать и сохранить. В таких условиях цена на зерно не может быть низкой, а значит, растет и стоимость кормов, что влечет подорожание мяса в Киеве.

Самым дорогим традиционно остается говядина. Ее стоимость, как и других видов мяса, будет напрямую зависеть от цены на комбикорма. Единственным сдерживающим фактором может стать меньший спрос по сравнению со свининой или курятиной.

Еще одна причина — сокращение поголовья крупного рогатого скота и свиней. Этот процесс значительно ускорился после начала полномасштабной войны. До завершения боевых действий и стабилизации экономики на восстановление животноводства рассчитывать сложно, а значит, и на удешевление тоже.

Источник.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Как Politeka рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.