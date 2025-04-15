Експерти Укргідрометцентру поділилися детальним прогнозом погоди в Харкові та області на середу, 16 квітня 2025 року.

У Харкові та області в середу, 16 квітня 2025 року, прогноз погоди обіцяє помітне потепління, але вночі все ще заморозки, пише Politeka.

Як повідомили експерти регіонального центру з гідрометеорології, протягом доби очікується мінлива хмарність, дощів та інших опадів не буде.

Вітер південного напрямку, помірний, до 5-10 метрів за секунду.

Прогноз погоди в Харкові та області на 16 квітня передбачає, що на поверхні ґрунту вночі знову будуть заморозки від 0 до -2 градусів морозу, повідомляє Politeka.

Температура повітря по області в нічні години становитиме +3+8 градусів тепла, а вдень підніметься аж до +17+22.

У місті Харків прогноз погоди на 16 квітня вночі обіцяє +3+5 градусів, а вдень термометри покажуть +18+20 тепла.

Синоптики Укргідрометцентру відзначають, що весь цей тиждень буде теплим і без опадів. У четвер, 17 числа, в регіоні також сухо, температура коливатиметься від +4+9 в нічні години до +18+23 в денні. Така ж метеорологічна ситуація очікується і в пʼятницю.

За попередніми даними, на Великдень в Україні також буде сонячно та переважно сухо, дощі, місцями з грозами, можливі лише в західних регіонах. Температура повітря загалом по країні становитиме +18+23 градуси, на заході трішки свіжіше – до +16+21.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про перелік категорій людей, які можуть отримати грошову допомогу в Києві.

Також Politeka писала, хто може вийти на пенсію у 50 років із мінімальним стажем.

Крім того, Politeka розповідала, коли впровадять кримінальну відповідальність для ТЦК та ВЛК.