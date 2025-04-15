Эксперты Укргидрометцентра поделились подробным прогнозом погоды в Харькове и области на среду, 16 апреля 2025 года.

В Харькове и области в среду, 16 апреля 2025 года, прогноз погоды обещает заметное потепление, но ночью все еще заморозки, пишет Politeka.

Как сообщили эксперты регионального центра гидрометеорологии, в течение суток ожидается переменная облачность, дождей и других осадков не будет.

Ветер южного направления, умеренный, до 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды в Харькове и области на 16 апреля предполагает, что на поверхности почвы ночью снова будут заморозки от 0 до -2 градусов мороза, сообщает Politeka.

Температура воздуха по области в ночные часы составит +3+8 градусов тепла, а днем ​​поднимется до +17+22.

В городе Харьков прогноз погоды на 16 апреля ночью обещает +3+5 градусов, а днем ​​термометры покажут +18+20 тепла.

Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что вся эта неделя будет теплой и без осадков. В четверг, 17 числа, в регионе также сухо, температура будет колебаться от +4+9 в ночные часы до +18+23 в дневные. Подобная метеорологическая ситуация ожидается и в пятницу.

По предварительным данным, на Пасху в Украине будет солнечно и преимущественно сухо, дожди, местами с грозами, возможны только в западных регионах. Температура воздуха в целом по стране составит +18+23 градуса, на западе немного свежее – до +16+21.

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