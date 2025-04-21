У Дніпрі розпочато реєстрацію на міжнародну фінансову допомогу одиноким пенсіонерам від Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP), повідомляє Politeka.
Програма орієнтована на одиноких пенсіонерів та осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в Дніпровському міському територіальному центрі соціального обслуговування, повідомляє департамент Соціальної політики.
Основним критерієм для отримання виплат є розмір пенсії, що не перевищує 3 500 гривень на місяць.
Хто може отримати допомогу?
- Одинокі громадяни похилого віку;
- Особи з інвалідністю, які не мають сторонньої підтримки;
- Ті, хто отримує пенсію нижче встановленого порогу.
За даними соціальних служб, у Дніпрі майже 3 тисячі таких осіб уже були ідентифіковані для участі в програмі.
Як проходить реєстрація?
Фахівці управлінь соціального захисту запрошують цільових осіб на отримання токенів — спеціальних карток з QR-кодом, що прискорюють та спрощують процедуру реєстрації.
Під час телефонних дзвінків громадянам надають детальні роз’яснення щодо необхідних документів:
- паспорт;
- ідентифікаційний код (РНОКПП);
- особистий номер телефону.
Для зручності літніх людей передбачено технічну підтримку: працівники управлінь самостійно переходять за посиланням, вводять дані з токену та заповнюють анкету від імені заявника.
Після завершення реєстрації особа отримує SMS із кодом грошового переказу.
Сума виплати — 2200 гривень щомісяця. Отримані кошти можна зняти готівкою у визначених пунктах видачі.
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