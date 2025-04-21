У Дніпрі стартувала реєстрація на грошову допомогу одиноким пенсіонерам від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

У Дніпрі розпочато реєстрацію на міжнародну фінансову допомогу одиноким пенсіонерам від Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP), повідомляє Politeka.

Програма орієнтована на одиноких пенсіонерів та осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку в Дніпровському міському територіальному центрі соціального обслуговування, повідомляє департамент Соціальної політики.

Основним критерієм для отримання виплат є розмір пенсії, що не перевищує 3 500 гривень на місяць.

Хто може отримати допомогу?

Одинокі громадяни похилого віку;

Особи з інвалідністю, які не мають сторонньої підтримки;

Ті, хто отримує пенсію нижче встановленого порогу.

За даними соціальних служб, у Дніпрі майже 3 тисячі таких осіб уже були ідентифіковані для участі в програмі.

Як проходить реєстрація?

Фахівці управлінь соціального захисту запрошують цільових осіб на отримання токенів — спеціальних карток з QR-кодом, що прискорюють та спрощують процедуру реєстрації.

Під час телефонних дзвінків громадянам надають детальні роз’яснення щодо необхідних документів:

паспорт;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

особистий номер телефону.

Для зручності літніх людей передбачено технічну підтримку: працівники управлінь самостійно переходять за посиланням, вводять дані з токену та заповнюють анкету від імені заявника.

Після завершення реєстрації особа отримує SMS із кодом грошового переказу.

Сума виплати — 2200 гривень щомісяця. Отримані кошти можна зняти готівкою у визначених пунктах видачі.

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