В Днепре начата регистрация на международную финансовую помощь одиноким пенсионерам от Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), сообщает Politeka.
Программа ориентирована на одиноких пенсионеров и лиц с инвалидностью, состоящих на учете в Днепровском городском территориальном центре социального обслуживания, сообщает департамент Социальной политики.
Основным критерием для получения выплат является размер пенсии, не превышающий 3500 гривен в месяц.
Кто может получить помощь?
- Одинокие граждане преклонных лет;
- Лица с инвалидностью, не имеющие посторонней поддержки;
- Те, кто получает пенсию ниже установленного порога.
По данным социальных служб, в Днепре почти 3 тысячи таких лиц уже были идентифицированы для участия в программе.
Как проходит регистрация?
Специалисты управлений социальной защиты приглашают целевых лиц на получение токенов — специальных карт с QR-кодом, ускоряющих и упрощающих процедуру регистрации.
Во время телефонных звонков гражданам предоставляют подробные разъяснения относительно необходимых документов:
- паспорт;
- идентификационный код (РНОКПП);
- личный телефонный номер.
Для удобства пожилых людей предусмотрена техническая поддержка: работники управлений самостоятельно переходят по ссылке, вводят данные из токена и заполняют анкету от имени заявителя.
После завершения регистрации лицо получает SMS с кодом денежного перевода.
Сумма выплаты – 2200 гривен ежемесячно. Вырученные средства можно снять наличными в определенных пунктах выдачи.
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