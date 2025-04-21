В Днепре стартовала регистрация на денежную помощь одиноким пенсионерам от Всемирной продовольственной программы ООН.

В Днепре начата регистрация на международную финансовую помощь одиноким пенсионерам от Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), сообщает Politeka.

Программа ориентирована на одиноких пенсионеров и лиц с инвалидностью, состоящих на учете в Днепровском городском территориальном центре социального обслуживания, сообщает департамент Социальной политики.

Основным критерием для получения выплат является размер пенсии, не превышающий 3500 гривен в месяц.

Кто может получить помощь?

Одинокие граждане преклонных лет;

Лица с инвалидностью, не имеющие посторонней поддержки;

Те, кто получает пенсию ниже установленного порога.

По данным социальных служб, в Днепре почти 3 тысячи таких лиц уже были идентифицированы для участия в программе.

Как проходит регистрация?

Специалисты управлений социальной защиты приглашают целевых лиц на получение токенов — специальных карт с QR-кодом, ускоряющих и упрощающих процедуру регистрации.

Во время телефонных звонков гражданам предоставляют подробные разъяснения относительно необходимых документов:

паспорт;

идентификационный код (РНОКПП);

личный телефонный номер.

Для удобства пожилых людей предусмотрена техническая поддержка: работники управлений самостоятельно переходят по ссылке, вводят данные из токена и заполняют анкету от имени заявителя.

После завершения регистрации лицо получает SMS с кодом денежного перевода.

Сумма выплаты – 2200 гривен ежемесячно. Вырученные средства можно снять наличными в определенных пунктах выдачи.

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