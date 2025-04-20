Одинокі пенсіонери в Києві можуть отримувати додаткову допомогу, дізнайтеся, про яку суму йдеться.

В Україні, зокрема в Києві, діє кілька соціальних програм для одиноких пенсіонерів, зокрема й для тих, хто не має допомоги від родичів, передає Politeka.

Для таких громадян передбачені спеціальні грошові виплати, що регулюються Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Згідно з урядовою постановою, щомісячна грошова допомога надається окремим категоріям осіб похилого віку, а її розмір залежить від прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних громадян.

Скільки отримують у 2025 році?

У 2025 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2361 гривню. Самотні люди похилого віку у Києві, які відповідають визначеним критеріям, можуть розраховувати на щомісячну доплату у розмірі 40% від цієї суми — 944 гривні.

Хто має право на надбавку?

Щоб отримати гроші, особа має відповідати таким вимогам:

отримує виплати лише за віком;

потребує постійного догляду;

живе одна;

досягла 80-річного віку.

Які документи потрібні?

Для оформлення надбавки потрібно звернутися до ПФУ з пакетом документів:

паспорт та ідентифікаційний код (ІПН);

медична довідка про потребу в догляді;

витяг, що підтверджує відсутність інших соціальних виплат, крім пенсії;

висновки лікарської комісії щодо стану здоров’я.

У разі правильного оформлення документи, щомісячний дохід людини зросте майже на 1000 гривень.

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