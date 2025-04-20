Одинокие пенсионеры в Украине могут получать дополнительную помощь, узнайте, о какой сумме идет речь.

В Украине, в частности, в Киеве, действует несколько социальных программ для одиноких пенсионеров, в том числе и для тех, кто не имеет помощи от родственников, передает Politeka.

Для таких граждан предусмотрены специальные денежные выплаты, регулируемые Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Согласно правительственному постановлению, ежемесячная денежная помощь предоставляется отдельным категориям пожилых людей, а ее размер зависит от прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных граждан.

Сколько получают в 2025 году?

В 2025 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2361 гривну. Одинокие пожилые люди в Киеве, которые отвечают определенным критериям, могут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере 40% от этой суммы — 944 гривны.

Кто имеет право на прибавку?

Чтобы получить деньги, человек должен отвечать следующим требованиям:

получает выплаты только по возрасту;

нуждается в постоянном уходе;

живет один;

достиг 80-летнего возраста.

Какие документы нужны?

Для оформления надбавки следует обратиться в ПФУ с пакетом документов:

паспорт и идентификационный код (ИНН);

медицинская справка о необходимости ухода;

выписка, подтверждающая отсутствие других социальных выплат, кроме пенсии;

выводы врачебной комиссии о состоянии здоровья.

В случае правильного оформления документов, ежемесячный доход человека вырастет почти на 1000 гривен.

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