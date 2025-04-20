Грошова допомога в Дніпрі у 2025 році стала більш ширшою, і це стосується як суми, так і переліку потенційних отримувачів.

Агентство ООН у справах біженців оновило програму багатоцільової підтримки для українців, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах, тому грошова допомога в Дніпрі змінилася, повідомляє Politeka.

Як інформує УВКБ ООН, від 1 жовтня вразливі категорії населення можуть отримати по 3 600 гривень на кожного члена родини, замість колишніх 2 200 грн. І ця сума надається одразу на три місяці — отже, мова йде про 10 800 грн на людину. Грошова допомога в Дніпрі доступна не лише для переселенців, а й для тих, хто вже повернувся додому, навіть із-за кордону.

З 13 січня у місті працюють пункти збору даних для подання заявок на отримання підтримки. Зареєструватися можна як в офлайн-центрі, так і через інтернет, залежно від того, що вам зручніше. Потрібно мати документи, які підтверджують особу та статус (ВПО, або ж факт повернення до постійного місця проживання).

Також грошова допомога в Дніпрі передбачена й для пенсіонерів, якщо вони підпадають під один із критеріїв вразливості. Йдеться, зокрема, про осіб, що проживають наодинці, мають інвалідність або залишились без стабільного джерела доходу.

Ініціативу реалізує БФ «Право на захист» — ця організація займається збором і перевіркою даних для УВКБ ООН. На їхньому сайті можна знайти адреси та розклад роботи пунктів реєстрації, а також дізнатися всі деталі процедури. Консультацію можна отримати через Telegram-канал або за безкоштовним телефоном 0 800 307 711.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії отримують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025: коли та на скільки збільшать виплати для українців.