Денежная помощь в Днепре в 2025 году стала шире, и это касается как суммы, так и перечня потенциальных получателей.

Агентство ООН по делам беженцев обновило программу многоцелевой поддержки для украинцев, которые в результате войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах, поэтому денежная помощь в Днепре изменилась, сообщает Politeka.

Как информирует УВКБ ООН, в 1 октября уязвимые категории населения могут получить по 3 600 гривен на каждого члена семьи, вместо прежних 2 200 грн. И эта сумма предоставляется сразу на три месяца — значит речь идет о 10 800 грн на человека. Денежная помощь в Днепре доступна не только переселенцам, но и тем, кто уже вернулся домой, даже из-за границы.

С 13 января в городе работают пункты сбора данных по подаче заявок на получение поддержки. Зарегистрироваться можно как в оффлайн-центре, так и через интернет в зависимости от того, что вам удобнее. Нужно иметь документы, подтверждающие личность и статус (ВПЛ, или факт возвращения к постоянному месту жительства).

Также денежная помощь в Днепре предусмотрена и для пенсионеров, если они подпадают под один из критериев уязвимости. Речь идет, в частности, о лицах, проживающих наедине, имеющих инвалидность или оставшихся без стабильного источника дохода.

Инициативу реализует БФ «Право на защиту» – эта организация занимается сбором и проверкой данных для УВКБ ООН. На их сайте можно найти адреса и расписание пунктов регистрации, а также узнать все детали процедуры. Консультацию можно получить по Telegram-каналу или по бесплатному телефону 0 800 307 711.

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