Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі, дізнайтеся, як отримати тимчасовий прихисток.

У Дніпрі ВПО можуть скористатися можливістю отримати безкоштовне житло в межах державної програми «Прихисток», ініціатива створена для підтримки українців, які залишили свої домівки через війну, повідомляє Politeka.

Ця програма дає змогу знайти тимчасове житло завдяки участі місцевих мешканців, які мають вільну нерухомість — кімнати, квартири чи будинки.

Власники надають допомогу переселенцям, а натомість отримують компенсацію від держави.

Щоб скористатися програмою, потрібно:

Перейти на платформу dopomagai.org;

Зареєструватися та переглянути доступні варіанти;

Подати заявку на вподобаний варіант і чекати на відповідь від власника.

Для власників : громадяни, які бажають допомогти, можуть розмістити оголошення на платформі, вказавши умови проживання, кількість вільних місць та контактні дані.

Участь у програмі — це не лише прояв солідарності, а й реальна допомога тим, хто цього потребує у складний час.

Безкоштовні будинки в Дніпрі сприяє швидшій адаптації переселенців і забезпечує базові умови для нового старту у мирнішому середовищі.

Контакти для довідок та запитань: актуальну інформацію можна отримати на гарячій лінії Дніпропетровської обласної державної адміністрації за номером: 0 800 505 600.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію.