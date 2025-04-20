Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре, узнайте, как получить временное убежище.

В Днепре ВПЛ могут воспользоваться возможностью получить бесплатное жилье в рамках государственной программы «Убежище», инициатива создана для поддержки украинцев, покинувших свои дома из-за войны, сообщает Politeka.

Эта программа позволяет найти временное жилье благодаря участию местных жителей, имеющих свободную недвижимость – комнаты, квартиры или дома.

Владельцы оказывают помощь переселенцам, а получают компенсацию от государства.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо:

Перейти к платформе dopomagai.org;

Зарегистрироваться и просмотреть доступные варианты;

Подать заявку на понравившийся вариант и ждать ответа от владельца.

Для владельцев: граждане, желающие помочь, могут разместить объявление на платформе, указав условия проживания, количество свободных мест и контактные данные.

Участие в программе — это не только проявление солидарности, но и реальная помощь нуждающимся в сложное время.

Бесплатные дома в Днепре способствует более быстрой адаптации переселенцев и обеспечивает базовые условия для нового старта в более мирной среде.

Контакты для справок и вопросов: актуальную информацию можно получить на горячей линии Днепропетровской облгосадминистрации по номеру: 0 800 505 600.

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