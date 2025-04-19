У Києві діють кілька механізмів, які дозволяють внутрішньо переміщеним особам (ВПО) безкоштовне житло, такі ініціативи стали справжнім порятунком для багатьох українців, які втратили домівки через війну, повідомляє Politeka.
Один з основних способів знайти прихисток — звернення до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Там переселенці можуть:
Зареєструвати своє тимчасове місце проживання;
Подати заявку на отримання житла.
Пріоритет надається вразливим категоріям населення: пенсіонерам, людям з інвалідністю, багатодітним родинам, жінкам із дітьми та вагітним.
Для них, як правило, пропонуються варіанти проживання в гуртожитках, соціальних установах або спеціалізованих центрах допомоги.
Ще одним ефективним інструментом пошуку безкоштовного житла є державна платформа «Прихисток», яка збирає пропозиції від волонтерів і небайдужих громадян. Тут можна обрати житло за такими критеріями:
- Географічне розташування;
- Склад родини;
- Наявність додаткових умов.
Для швидкої консультації з питань оформлення тимчасового житла працює цілодобова гаряча лінія за номером: 0 (800) 332-238.
Оператори допоможуть зорієнтуватися в актуальних варіантах та проконсультують щодо подальших кроків.
Завдяки взаємодії державних інституцій та цифрових сервісів, безкоштовне житло для переселенців у Києві стало доступним та зручним рішенням для тимчасового розміщення й адаптації.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.
Також Politeka писала, які пенсії отримують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.
Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025: коли та на скільки збільшать виплати для українців.