Українцям розповіли, як отримати безкоштовне житло для переселенців у Києві, відомо про можливості та сервіси.

У Києві діють кілька механізмів, які дозволяють внутрішньо переміщеним особам (ВПО) безкоштовне житло, такі ініціативи стали справжнім порятунком для багатьох українців, які втратили домівки через війну, повідомляє Politeka.

Один з основних способів знайти прихисток — звернення до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Там переселенці можуть:

Зареєструвати своє тимчасове місце проживання;

Подати заявку на отримання житла.

Пріоритет надається вразливим категоріям населення: пенсіонерам, людям з інвалідністю, багатодітним родинам, жінкам із дітьми та вагітним.

Для них, як правило, пропонуються варіанти проживання в гуртожитках, соціальних установах або спеціалізованих центрах допомоги.

Ще одним ефективним інструментом пошуку безкоштовного житла є державна платформа «Прихисток», яка збирає пропозиції від волонтерів і небайдужих громадян. Тут можна обрати житло за такими критеріями:

Географічне розташування;

Склад родини;

Наявність додаткових умов.

Для швидкої консультації з питань оформлення тимчасового житла працює цілодобова гаряча лінія за номером: 0 (800) 332-238.

Оператори допоможуть зорієнтуватися в актуальних варіантах та проконсультують щодо подальших кроків.

Завдяки взаємодії державних інституцій та цифрових сервісів, безкоштовне житло для переселенців у Києві стало доступним та зручним рішенням для тимчасового розміщення й адаптації.

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