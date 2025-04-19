Украинцам рассказали, как получить бесплатное жилье для переселенцев в Киеве, известно о возможностях и сервисах.

В Киеве действуют несколько механизмов, позволяющих внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) бесплатное жилье, такие инициативы стали настоящим спасением для многих украинцев, потерявших дома из-за войны, сообщает Politeka.

Один из основных способов найти убежище – обращение в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Там переселенцы могут:

Зарегистрировать свое временное место жительства;

Подать заявку на получение жилья.

Приоритет отдается уязвимым категориям населения: пенсионерам, людям с инвалидностью, многодетным семьям, женщинам с детьми и беременным.

Для них, как правило, предлагаются варианты проживания в общежитиях, социальных учреждениях или специализированных центрах помощи.

Еще одним эффективным инструментом поиска бесплатного жилья является государственная платформа «Прихисток», собирающая предложения от волонтеров и неравнодушных граждан. Здесь можно выбрать жилье по следующим критериям:

Географическое расположение;

Состав семьи;

Наличие дополнительных условий.

Для быстрой консультации по вопросам оформления временного жилья работает круглосуточная горячая линия по номеру: 0(800) 332-238.

Операторы помогут сориентироваться в актуальных вариантах и ​​проконсультируют по поводу дальнейших шагов.

Благодаря взаимодействию государственных институций и цифровых сервисов бесплатное жилье для переселенцев в Киеве стало доступным и удобным решением для временного размещения и адаптации.

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