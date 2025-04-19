У квітні мешканці Харкова, які відповідають певним критеріям, можуть отримати багатоцільову грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.net.
Допомога передусім призначена для внутрішньо переміщених осіб, а також тих, хто повернувся до постійного місця проживання, включаючи громадян, які повернулись з-за кордону.
Сума виплати складає 3 600 грн на одну особу в місяць. Загальна сума за три місяці — 10 800 грн на кожного члена сім’ї.
Податися на отримання допомоги можуть сім’ї, які:
Раніше не отримували виплат міжнародних організацій;
Мають середній дохід менше 5 400 грн на одну людину;
Належить до однієї з категорій вразливості, зокрема:
Один з батьків самостійно виховує дітей до 18 років, опікується особами віком з 55 років;
Сім’я, яку очолює самотня літня людина чи кілька самотніх людей похилого віку, що доглядають за дітьми;
У родині є особи з інвалідністю, хронічними захворюваннями чи іншими потребами.
Подати заявку також можуть ті, хто ще не отримував допомоги в Харкові від УВКБ ООН або інших благодійних організацій.
Для подання заявки в пункті збору даних потрібно надати:
- паспорт або інший документ, що посвідчує громадянина;
- податковий номер;
- свідоцтва про народження дітей (якщо є);
- номер банківської картки (окрім карток єПідтримка);
- документи, що підтверджують вразливість (довідки, витяги тощо).
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