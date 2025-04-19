У Харкові продовжується виплата грошової допомоги, дізнайтеся, хто має право отримати кошти у квітні.

У квітні мешканці Харкова, які відповідають певним критеріям, можуть отримати багатоцільову грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.net.

Допомога передусім призначена для внутрішньо переміщених осіб, а також тих, хто повернувся до постійного місця проживання, включаючи громадян, які повернулись з-за кордону.

Сума виплати складає 3 600 грн на одну особу в місяць. Загальна сума за три місяці — 10 800 грн на кожного члена сім’ї.

Податися на отримання допомоги можуть сім’ї, які:

Раніше не отримували виплат міжнародних організацій;

Мають середній дохід менше 5 400 грн на одну людину;

Належить до однієї з категорій вразливості, зокрема:

Один з батьків самостійно виховує дітей до 18 років, опікується особами віком з 55 років;

Сім’я, яку очолює самотня літня людина чи кілька самотніх людей похилого віку, що доглядають за дітьми;

У родині є особи з інвалідністю, хронічними захворюваннями чи іншими потребами.

Подати заявку також можуть ті, хто ще не отримував допомоги в Харкові від УВКБ ООН або інших благодійних організацій.

Для подання заявки в пункті збору даних потрібно надати:

паспорт або інший документ, що посвідчує громадянина;

податковий номер;

свідоцтва про народження дітей (якщо є);

номер банківської картки (окрім карток єПідтримка);

документи, що підтверджують вразливість (довідки, витяги тощо).

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