В Харькове продолжается выплата денежной помощи, узнайте, кто имеет право получить деньги в апреле.

В апреле соответствующие определенным критериям жители Харькова могут получить многоцелевую денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Politeka.net.

Помощь прежде всего предназначена для внутренне перемещенных лиц, а также тех, кто вернулся к постоянному месту жительства, включая вернувшихся из-за границы граждан.

Сумма выплаты составляет 3600 грн на человека в месяц. Общая сумма за три месяца – 10 800 грн на каждого члена семьи.

Податься на получение помощи могут семьи, которые:

Раньше не получали выплаты международных организаций;

Имеют средний доход менее 5400 грн на одного человека;

Принадлежит к одной из категорий уязвимости, в частности:

Один из родителей самостоятельно воспитывает детей до 18 лет, заботится о лицах в возрасте с 55 лет;

Семья, которую возглавляет одинокий пожилой человек или несколько одиноких стариков, ухаживающих за детьми;

В семье есть люди с инвалидностью, хроническими заболеваниями или другими потребностями.

Подать заявку могут также те, кто еще не получал помощи в Харькове от УВКБ ООН или других благотворительных организаций.

Для подачи заявки в пункте сбора данных необходимо предоставить:

паспорт или другой документ, удостоверяющий гражданина;

налоговый номер;

свидетельства о рождении детей (если есть);

номер банковской карты (кроме карт есть Поддержка);

документы, подтверждающие уязвимость (справки, подъемники и т.п.).

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