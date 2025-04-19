Пенсія у Харкові виплачуватиметься по-новому, тому місцевим мешканцям варто дізнатися, що саме змінилося.

Пенсія у Харкові передбачає певні зміни для окремих мешканців області, повідомляє Politeka.

Як повідомила пресслужба "Укрпошти", сума виплачуватиметься по-іншому через складу безпекову ситуацію.

Тепер замість звичних пересувних відділень особи пенсійного віку отримуватимуть свої гроші у стаціонарних відділеннях по всій країні. Це торкнеться мешканців одразу кількох районів.

Зміни стосуються жителів Чугуївського, Купʼянського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів. Через активні бойові дії та регулярні обстріли, там тимчасово припинено обслуговування мобільними поштовими бригадами.

Тож, аби не ризикувати життям ні працівників, ні самих отримувачів, компанія переходить на інший формат. Відтепер пенсія у Харкові й в інших населених пунктах, які потрапили під зміни, виплачуватиметься у вигляді термінового переказу.

Отримати кошти можна буде у будь-якому стаціонарному відділенні, навіть за межами області, якщо така необхідність є. Все, що потрібно: мати при собі паспорт і знати своє повне ім’я.

Цей крок є вимушеним. У компанії наголошують, що на першому місці - безпека. Обстріли не стихають, ситуація в деяких громадах залишається вкрай напруженою, тому довелося адаптувати механізм випоат до сучасних реалій.

Для тих, хто має запитання або не зовсім орієнтується в нових правилах, працює контакт-центр. Дзвінки приймають безкоштовно за номером: 0 800 300 545.

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