Пенсия в Харькове будет выплачиваться по-новому, поэтому местным жителям следует узнать, что изменилось.

Пенсия в Харькове предусматривает некоторые изменения для отдельных жителей области, сообщает Politeka.

Как сообщила прессслужба "Укрпочты", сумма будет выплачиваться по-другому из-за складовой ситуации.

Теперь вместо привычных передвижных отделений лица пенсионного возраста будут получать свои деньги в стационарных отделениях по всей стране. Это коснется жителей сразу нескольких районов.

Изменения касаются жителей Чугуевского, Купянского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов. Из-за активных боевых действий и регулярных обстрелов там временно прекращено обслуживание мобильными почтовыми бригадами.

Чтобы не рисковать жизнью ни работников, ни самих получателей, компания переходит на другой формат. Теперь пенсия в Харькове и в других населенных пунктах, которые попали под изменения, будет выплачиваться в виде срочного перевода.

Получить средства можно будет в любом стационарном отделении, даже вне области, если такая необходимость есть. Все что нужно: иметь при себе паспорт и знать свое полное имя.

Этот шаг вынужденный. В компании подчеркивают, что на первом месте – безопасность. Обстрелы не стихают, ситуация в некоторых общинах остается крайне напряженной, поэтому пришлось адаптировать механизм выпоата к современным реалиям.

Для тех, у кого есть вопросы или не совсем ориентируются в новых правилах, работает контакт-центр. Звонки принимают бесплатно по номеру: 0800300545.

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