Місцеві жителі вже відчули нас собі подорожчання яєць перед Великоднем в Одесі, адже цінники продовжують переписувати.

Подорожчання яєць перед Великоднем в Одесі спостерігається вже другий тиждень поспіль, повідомляє Politeka.

Серед усіх видів продукції найбільше подорожчали курячі «Ясенсвіт» у великій упаковці — 30 штук. Середній цінник зріс на 15,70 грн і нині становить 230,80. Наприкінці березня ця ж кількість коштувала 215,10. Зараз її можна придбати у Megamarket за повною вартістю — 230,80.

Не обійшлося без змін і для покупців упаковки з 18 штук тієї ж торгової марки. Вартість піднялася з 120,27 гривні до 123,95 — приріст склав 3,68. Станом на 15 квітня, ця позиція представлена в Metro за 123,90, а в Novus — за 124,00.

Що цікаво, найменше коливання цінників зафіксовано для торгової марки «Квочка» (С1, 10 шт). Середня вартість зросла лише на 0,70 грн — з 72,10 до 72,80, яка наразі фіксується в Auchan.

А от курячі «Ясенсвіт» в упаковці по 10 штук додали в ціні 4,77 гривні: із 68,76 до 73,53. У різних мережах розцінки коливаються: від 70,99 у Novus до 78,20 у Megamarket.

Щодо перепелиних, то тут змін майже не відбулося. Їх середня вартість залишилася стабільною — 65,05 грн за 20 штук. В Metro і Auchan ціна навіть не змінилася, а в Megamarket — зросла на символічну копійку, до 69,70 гривень.

Подорожчання яєць перед Великоднем в Одесі традиційне для цього сезону. Проте цьогорічний стрибок цін на великі упаковки значно вищий за звичайний рівень, що варто враховувати під час великодніх закупів.

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