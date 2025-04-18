Местные жители уже почувствовали нас подорожание яиц перед Пасхой в Одессе, ведь ценники продолжают переписывать.

Подорожание яиц перед Пасхой в Одессе наблюдается уже вторую неделю подряд, сообщает Politeka.

Среди всех видов продукции больше всего подорожали куриные «Ясенсвит» в большой упаковке — 30 штук. Средний ценник вырос на 15,70 грн. и сейчас составляет 230,80 грн. В конце марта это же количество стоило 215,10. Сейчас ее можно приобрести в Megamarket по полной стоимости – 230,80.

Не обошлось без изменений и покупателям упаковки из 18 штук той же торговой марки. Стоимость поднялась со 120,27 гривны до 123,95 – прирост составил 3,68. По состоянию на 15 апреля эта позиция представлена ​​в Metro за 123,90, а в Novus – за 124,00.

Что интересно, наименьшее колебание ценников зафиксировано для торговой марки «Наседка» (С1, 10 шт). Средняя стоимость выросла всего на 0,70 грн — с 72,10 до 72,80, которая сейчас фиксируется в Auchan.

А вот куриные «Ясенсвит» в упаковке по 10 штук прибавили в цене 4,77 гривны: с 68,76 до 73,53. В разных сетях цены колеблются: от 70,99 у Novus до 78,20 у Megamarket.

Что касается перепелиных, то здесь перемен почти не произошло. Их средняя стоимость осталась стабильной – 65,05 грн за 20 штук. В Metro и Auchan цена даже не изменилась, а в Megamarket выросла на символическую копейку, до 69,70 гривен.

Подорожание яиц перед Пасхой в Одессе традиционно для этого сезона. Однако нынешний скачок цен на крупные упаковки значительно выше обычного уровня, что следует учитывать во время пасхальных закупок.

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