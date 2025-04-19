Подорожчання кави у Львові вже не здається чимось тимчасовим, адже воно впевнено вкорінилося в щоденних витратах мешканців міста

Подорожчання кави у Львові призвело до значно більших витрат споживачів, повідомляє Politeka.

Зміни на полицях супермаркетів добре відчули всі, хто не уявляє свій день без чашки улюбленого напою. Особливо за останні місяці стало доволі помітним і вже серйозно б’є по кишені споживачів.

Наразі середня вартість популярної розчинної Nescafe Gold злетіла дуже сильно, особливо у березні та на початку квітня 2025 року. Так, пачка Nescafe Gold вагою 210 грамів нині коштує 440,30 грн. А ще у лютому за неї просили на 37,90 менше.

А в деяких торгових мережах, як-от Megamarket, ціна взагалі підскочила до 476,60 гривень за ту ж саму банку. Інші великі магазини теж не відстають. Наприклад, у «Ашані» замість 391,23 тепер доведеться викласти 404,00, а в тому ж Megamarket раніше на ціннику писало 455,04.

Буквально за кілька тижнів вартість зросла щонайменше на 7–10%. Подорожчання кави у Львові не здається дрібницею на фоні взлету цін і на інші продукти в магазинах.

Фахівці радять місцевим мешканцям тримати руку на пульсі і відстежувати акційні пропозиції, знижки, брати більші упаковки або закуповуватись оптом. Адже, як би там не було, це вже не просто напій, а частина ранкового ритуалу, без якого багато хто просто не уявляє свій день.

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