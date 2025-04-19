Подорожание кофе во Львове уже не кажется чем-то временным, ведь оно уверенно укоренилось в ежедневных расходах жителей города

Подорожание кофе во Львове привело к значительно большим затратам потребителей, сообщает Politeka.

Изменения на полках супермаркетов хорошо почувствовали все, кто не мыслит свой день без чашки любимого напитка. Особенно последние месяцы стало заметным и уже серьезно бьет по карману потребителей.

Сейчас средняя стоимость популярной растворной Nescafe Gold взлетела очень сильно, особенно в марте и начале апреля 2025 года. Так, пачка Nescafe Gold весом 210 грамм сейчас стоит 440,30 грн. А еще в феврале за нее просили на 37,90 меньше.

А в некоторых торговых сетях, таких как Megamarket, цена вообще подскочила до 476,60 гривен за ту же банку. Остальные крупные магазины тоже не отстают. К примеру, в «Ашане» вместо 391,23 теперь придется выложить 404,00, а в том же Megamarket ранее на ценнике писало 455,04.

Буквально за несколько недель стоимость выросла минимум на 7–10%. Подорожание кофе во Львове не кажется пустяком на фоне взлета цен и на другие продукты в магазинах.

Специалисты советуют местным жителям держать руку на пульсе и отслеживать акционные предложения, скидки, покупать большие упаковки или закупаться оптом. Ведь, как бы то ни было, это уже не просто напиток, а часть утреннего ритуала, без которого многие просто не представляют свой день.

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