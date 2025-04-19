Подорожчання хліба в Києві є темою, яка хвилює багатьох місцевих мешканців, адже це значно б'є по гаманцю.

Подорожчання хліба в Києві почалося ще з початку 2024 року і з того моменту не припиняється й досі, повідомляє Politeka.

За словами Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради, за минулий рік ціни на цю продукцію піднялися на понад 20%. Прогнози на 2025 рік не втішні, адже подорожчання хліба в Києві продовжиться. Щомісяця цінники будуть переписувати приблизно на 1,5–2%.

У результаті, це ще плюс 20% до тієї вартості, яку бачимо зараз. Причин такоє ситуації є кілька. Найперше - збільшення витрат на виробничий процес. Хлібозаводи стикаються з вищими витратами на сировину, електроенергію, логістику.

Крім того, через мобілізацію не вистачає робітників, і бізнес змушений компенсувати цю нестачу автоматизацією. А це інвестиції, які згодом перекладаються в ціну на кінцевий продукт.

Ще один не менш важливий фактор - інфляція. Наприкінці 2024 року вона була на рівні 12%, а вже у 2025 - понад 13%. Це тиск не лише на виробників, а й на всю економіку, включно з купівельною спроможністю населення.

Окпім цього, аналітики ринку б'ють на сполох через нестачу продовольчої пшениці у світі. Через це формується конкуренція за зерно, а тому й ми бачимо такі великі цифри на цінниках у магазинах. Українські виробники працюють у цих самих умовах, і внутрішній ринок миттєво реагує на будь-які коливання.

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