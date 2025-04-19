Подорожание хлеба в Киеве является темой, которая волнует многих местных жителей, ведь это значительно бьет по кошельку.

Подорожание хлеба в Киеве началось еще с начала 2024 года и с того момента не прекращается до сих пор, сообщает Politeka.

По словам Дениса Марчука, заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, за прошлый год цены на эту продукцию поднялись более чем на 20%. Прогнозы на 2025 год не утешительны, ведь подорожание хлеба в Киеве продолжится. Ежемесячно ценники будут переписываться примерно на 1,5–2%.

В результате это еще плюс 20% к той стоимости, которую видим сейчас. Причин такой ситуации несколько. Прежде всего – увеличение затрат на производственный процесс. Хлебозаводы сталкиваются с более высокими затратами на сырье, электроэнергию, логистику.

Кроме того, из-за мобилизации не хватает рабочих, и бизнес вынужден компенсировать этот недостаток автоматизацией. А это инвестиции, которые потом переводятся в цену на конечный продукт.

Еще один не менее важный фактор – инфляция. В конце 2024 года она была на уровне 12%, а уже в 2025 – свыше 13%. Это давление не только на производителей, но и на всю экономику, включая покупательскую способность населения.

Кроме этого, аналитики рынка бьют тревогу из-за нехватки продовольственной пшеницы в мире. Поэтому формируется конкуренция за зерно, а потому и мы видим такие большие цифры на ценниках в магазинах. Украинские производители работают в этих же условиях, и внутренний рынок мгновенно реагирует на любые колебания.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.