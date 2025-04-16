Робота в Харкові знайдеться для всіх, хто бажає знайти найбільш високооплачувані вакансії з достойною оплатою.

Найбільш високооплачувані вакансії охоплюють різні сфери, тому робота в Харкові може стосуватися як продажів, так і, до прикладу, будівництва, повідомляє Politeka.

На тлі змін на ринку праці, робота в Харкові знову перетворюється на перспективну як для досвідчених фахівців, так і для тих, хто готовий навчатися з нуля. Найбільш високооплачувані вакансії приваблюють не лише зарплатами, а й умовами: бонуси, гнучкий графік, компенсації, швидке кар'єрне зростання.

Одна з таких позицій - регіональний продавець-консультант мобільної техніки в компанії "Смартшоп ОТАК". Шукають активних людей, навіть без досвіду. Пропонують стажування з першого дня, оплату по 500 гривень щодня, премії до 10 000, компенсацію житла й проїзду. Основний дохід від 45 до 60 тисяч, але топові продавці заробляють і понад 70.

Інший напрям, яке пропонується - індустрія краси. Салон "DiSo" шукає перукаря-колориста з досвідом від двох років. Важливі не лише технічні навички, а й розуміння клієнта, вміння підтримати якісний сервіс. Зарплата від 30 до 50 000. Салон обіцяє одну з найбільш високооплачуваних вакансій в місті.

Ще один варіант підійде для монтажників кондиціонерів. Тут ставка трохи нижча: від 20–40 000, але гроші виплачують щодня. Компанія бере на навчання новачків, але з умовою, що у них немає жодних юридичних проблем із ТЦК.

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