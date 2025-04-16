Работа в Киеве найдется для всех, кто желает найти самые высокооплачиваемые вакансии с достойной оплатой.

Наиболее высокооплачиваемые вакансии охватывают разные сферы, поэтому работа в Харькове может касаться как продаж, так и, к примеру, строительства, сообщает Politeka.

На фоне изменений на рынке труда работа в Харькове снова превращается в перспективную как для опытных специалистов, так и для тех, кто готов учиться с нуля. Наиболее высокооплачиваемые вакансии привлекают не только зарплатами, но и условиями: бонусы, гибкий график, компенсации, быстрый карьерный рост.

Одна из таких позиций – региональный продавец-консультант мобильной техники в компании "Смартшоп ОТАК". Ищут активных людей, даже без опыта. Предлагают стажировку с первого дня, оплату по 500 гривен в день, премии до 10 000, компенсацию жилья и проезда. Основной доход от 45 до 60 тысяч, но топовые продавцы зарабатывают и свыше 70 тысяч.

Другое направление, которое предлагаеся – индустрия красоты. Салон "DiSo" ищет парикмахера-колориста с опытом от двух лет. Важны не только технические навыки, но и понимание клиента, умение поддержать качественный сервис. Зарплата от 30 до 50 000. Салон обещает одну из самых высокооплачиваемых вакансий в городе.

Еще один вариант подойдет для монтажников кондиционеров. Здесь ставка чуть ниже: от 20–40 000, но деньги выплачивают каждый день. Компания берет на обучение новичков, но с условием, что у них нет никаких юридических проблем с ТЦК.

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