У Львові готуються до подорожчання вартості проїзду, стало відомо, скільки коштуватиме разовий білет.

У Львові вартість разового проїзду у громадському транспорті може подорожчати до 32 гривень, передає Politeka.net.

Про це повідомили в ЛК АТП №1, обґрунтовуючи підвищення суттєвим зростанням витрат підприємства.

Згідно з новими економічними розрахунками, проведеними згідно з методикою визначення тарифів на пасажирські перевезення, економічно обґрунтована ціна квитка становить 32,04 грн за одну поїздку.

Це значення враховує реальні витрати перевізника та відповідає вартості, яку пропонувала Львівська обласна асоціація перевізників.

Причини зростання цін включають:

підвищення цін на дизельне пальне — за останні роки воно подорожчало майже на 50%;

зростання заробітної плати працівникам підприємств;

збільшення податкового навантаження;

інфляційні процеси та індексація цін;

подорожчання запчастин, шин, мастил та інших матеріалів для утримання транспорту.

У кінці березня перевізники офіційно звернулися до влади з ініціативою переглянути діючі ціни.

Як пояснили в компанії, підвищення вартості квитка необхідне для підтримки належного рівня обслуговування, модернізації автопарку та покращення якості перевезень.

На даний момент вартість поїздки варіюється залежно від способу оплати: електронна оплата, транспортна картка чи готівка. Але в разі погодження нового тарифу, ціни можуть бути уніфіковані.

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