Во Львове готовятся к удорожанию стоимости проезда, стало известно, сколько обойдется разовый билет.

Во Львове стоимость разового проезда в общественном транспорте может подорожать до 32 гривен, передает Politeka.net.

Об этом сообщили в ЛК АТП №1, обосновывая повышение существенного роста расходов предприятия.

Согласно новым экономическим расчетам, проведенным согласно методике определения тарифов на пассажирские перевозки, экономически обоснованная цена билета составляет 32,04 грн за одну поездку.

Это значение учитывает реальные расходы перевозчика и соответствует стоимости, предложенной Львовской областной ассоциацией перевозчиков.

Причины роста цен включают:

повышение цен на дизельное топливо – за последние годы оно подорожало почти на 50%;

рост заработной платы работникам предприятий;

увеличение налоговой нагрузки;

инфляционные процессы и индексация цен;

подорожание запчастей, шин, смазочных масел и других материалов для содержания транспорта.

В конце марта перевозчики официально обратились к власти с инициативой пересмотреть действующие цены.

Как пояснили в компании, повышение стоимости билета необходимо для поддержания должного уровня обслуживания, модернизации автопарка и улучшения качества перевозок.

В настоящее время стоимость поездки варьируется в зависимости от способа оплаты: электронная оплата, транспортная карта или наличные. Но в случае согласования нового тарифа цены могут быть унифицированы.

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