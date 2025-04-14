Експерти попередили, що заморозки не відступають, та дали детальний прогноз погоди в Харкові та області на 15 квітня 2025 року.

Синоптики регіонального центру з гідрометеорології розповіли, яким буде прогноз погоди в Харкові та області на вівторок, 15 квітня 2025 року, пише Politeka.

За даними Укргідрометцентру, протягом доби в регіоні очікується мінлива хмарність, без жодного натяку на дощ.

За словами синоптикині Наталки Діденко, по Україні у вівторок очікується сильний вітер південного напрямку, зокрема на заході, півночі, в Приазовʼї та Криму можливі штормові пориви, але в решті регіонів вітер помірний, повідомляє Politeka.

Так, у Харкові та області прогноз погоди на 15 квітня передбачає південний помірний вітер швидкістю до 3-8 метрів за секунду.

Також прогноз погоди на 15 квітня передбачає, що в Харкові та області досі не відступають заморозки. Вночі на поверхні ґрунту будуть заморозки до 0-3 градусів – це відповідає першому (жовтому) рівню небезпечності.

Температура повітря коливатиметься вночі від +1 до +6 градусів тепла, а вдень до +15+20. В облцентрі при цьому в нічні години буде +2+4 градуси, а в денні – приємні +17+19 тепла.

Потепління продовжиться в наступні дні. Вже в середу вночі повітря прогріється до +4+9, вдень до +17+22, а в четвер очікуються нічні +5+10 та денні +18+23. В ці дні також має бути досить сонячно та сухо.

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