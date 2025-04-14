Эксперты предупредили, что заморозки не отступают, и дали детальный прогноз погоды в Харькове и области на 15 апреля 2025 года.

Синоптики регионального центра гидрометеорологии рассказали, каким будет прогноз погоды в Харькове и области на вторник, 15 апреля 2025 года, пишет Politeka.

По данным Укргидрометцентра, в течение суток в регионе ожидается переменная облачность, без намека на дождь.

По словам синоптикини Наталки Диденко, по Украине во вторник ожидается сильный ветер южного направления, в том числе на западе, севере, в Приазовье и Крыму возможны штормовые порывы, но в остальных регионах ветер умеренный, сообщает Politeka.

Так, в Харькове и области прогноз погоды на 15 апреля предполагает южный умеренный ветер скоростью до 3-8 метров в секунду.

Также прогноз погоды на 15 апреля предполагает, что в Харькове и области до сих пор не отступают заморозки. Ночью на поверхности грунта будут заморозки до 0-3 градусов – это соответствует первому (желтому) уровню опасности.

Температура воздуха будет колебаться ночью от +1 до +6 градусов тепла, а днем ​​до +15+20. В облцентре при этом в ночные часы будет +2+4 градуса, а в дневные – приятные +17+19 тепла.

Потепление продлится в последующие дни. Уже в среду ночью воздух прогреется до +4+9, днем ​​до +17+22, а в четверг ожидаются ночные +5+10 и дневные +18+23. В эти дни также должно быть достаточно солнечно и сухо.

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